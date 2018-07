Chievo Verona e Bari se classificam na Copa da Itália

Com gols de Mandelli e Moscardelli, o Chievo ganhou por 2 a 0 e agora terá pela frente o Novara, que surpreendeu ao eliminar o Cesena. Caso consiga passar pela equipe que joga na segunda divisão, o time de Verona jogará, nas oitavas de final, contra o Palermo.

Já em Bari, a equipe local saiu na frente com um gol de Caputo, logo aos quatro minutos de jogo, mas sofreu o empate do Torino em um gol contra de Rossi seis minutos depois. Na segunda etapa, Parisi, em uma cobrança de pênalti, e Pulzetti decretaram a vitória do Bari, que agora enfrentará o Livorno. Se derrotar o rival da região Toscana, enfrentará o Milan nas oitavas.