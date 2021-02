Chile anuncia uruguaio, e Crespo fica mais perto de assumir como técnico do São Paulo

A seleção chilena anunciou nesta quarta-feira seu novo treinador. Trata-se do uruguaio Martín Lasarte, de 59 anos, cujo último trabalho foi no Al Ahly, do Egito. A contratação abre caminho para o argentino Hernán Crespo chegar ao São Paulo. O treinador, campeão da Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia, era um dos cotados para ocupar o lugar do colombiano Reinaldo Rueda no comando do Chile.

Nos bastidores do Morumbi, o acerto com Crespo era visto com bastante otimismo. Agora, a situação fica mais próxima de se concretizar, uma vez que não há mais a possibilidade de o argentino assumir a seleção chilena. Detalhes separam o clube da oficialização como novo técnico da equipe tricolor. A perspectiva é de que o anúncio seja feito antes do carnaval.

O contrato entre o treinador argentino e o São Paulo deve ter duração de dois anos. O ex-atacante deve trazer, em sua comissão técnica, outros cinco profissionais, reunindo auxiliar, treinador de goleiros, preparadores físicos e analista de desempenho. O valor mensal será de R$ 1 milhão.

Crespo reúne, sob o ponto de vista da diretoria da equipe do Morumbi, estilo de jogo semelhante ao de Fernando Diniz, o que não representaria um rompimento total com a ideia de saída de jogo com posse de bola, porém privilegiaria transições rápidas e um jogo mais seguro defensivamente.

Ainda não há definição se Crespo inicia prontamente seu trabalho no São Paulo ou aguardará o término do Campeonato Brasileiro. As burocracias com mudança, por exemplo, não são vistas como entrave neste momento.

Na próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo, que empatou com o Ceará nesta quarta-feira, visita o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre.