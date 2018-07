Chile bate Irlanda do Norte em abertura de jornada dupla

Priorizando a partida contra os israelenses, Bielsa mandou a campo uma equipe repleta de reservas. As exceções foram Mark González e Arturo Vidal, que devem ser titulares na Copa do Mundo e começaram jogando. Quem também ganhou uma chance do técnico argentino foi o meia Fierro, do Flamengo. Já o ex-palmeirense Jorge Valdivia não participou do amistoso.

Mesmo com um time misto, o Chile não teve dificuldades para dominar a Irlanda do Norte e conquistar a vitória. O gol do triunfo veio aos 30 minutos de jogo. Matías Fernández cobrou escanteio da esquerda e Esteban Paredes subiu de cabeça para fazer 1 a 0. Até o fim do jogo, a seleção chilena ainda desperdiçou várias oportunidades da ampliar o marcador.

Agora, o amistoso contra Israel marcará a despedida do Chile de sua torcida. No próximo sábado, a equipe embarca para a disputa do Mundial. Já na África do Sul, ainda enfrentará a Nova Zelândia, em Nelspruit, no último jogo de preparação para a Copa. Antes, nesta terça-feira, Bielsa terá que definir o corte do último jogador do grupo para definir os 23 atletas da lista final.