Chile controla Austrália, empata por 1 a 1 e terá Portugal nas semifinais

As semifinais da Copa das Confederações começam nesta semana sem surpresas. Quatro das principais seleções do torneio confirmaram dentro de campo seu favoritismo e agora partem para a decisão em jogo único. O Chile empatou com a Austrália por 1 a 1 e ficou em segundo lugar do Grupo B, com a Alemanha em primeiro após bater Camarões por 3 a 1. Desta forma, os chilenos vão enfrentar Portugal. Na outra semi, o México medirá forças com a atual campeã do mundo, a Alemanha. A comissão técnica do Brasil, formada por Tite e Edu Gaspar, estará na Rússia para acompanhar os dois jogos.

Em Moscou, o Chile se esforçou pouco diante da Austrália para confirmar sua classificação para a semifinal da Copa das Confederações. Nem mesmo a empolgação dos seus torcedores espalhados pelo Spartak Stadium empurrou o time para cima dos rivais com mais vontade. O Chile foi melhor e teve a bola na maior parte do tempo, mas não chutou a gol e viu os australianos se entregarem ao tudo ou nada.

Com um meio de campo mais avançado, com quatro, e um ataque de três jogadores, a Austrália teve boas chances de marcar dentro de suas condições técnicas. Em alguns momentos os jogadores se enroscavam com a bola. Numa das tentativas, aos 41 minutos, o time não desperdiçou a oportunidade na cara de Bravo. James Troisi tocou para fazer o único gol do primeiro tempo.

O estádio se calou e os chilenos mostravam-se mais preocupados. Com mais um gol da Austrália, o Chile poderia ficar fora da etapa decisiva. No primeiro tempo, em dois momentos, o árbitro italiano Gianluca Rocchi pediu a ajuda do assistente de vídeo. Um deles foi para verificar possível pênalti para o Chile não marcado - e que seguiu sem marcação. Depois, na possibilidade de expulsão de Cahill após falta em Aranguiz. O juiz manteve o cartão amarelo apenas. As pausas esfriam a partida, mas com ela a chance de erro zero é real.

O jogo ficou mais franco no fim do primeiro tempo, com chances dos dois lados. A Austrália teve boa tentativa de fazer 2 a 0 com Kruse dentro da área, mas o camisa 10 mandou a bola por cima.

O Chile se impôs na etapa final, como deveria ter sido desde o começo. Deu brechas, mas também buscou mais o gol, com definições - no primeiro tempo, quase não chutou. Desta forma, deixou tudo igual aos 22 minutos, com gol de Martin Rodriguez, que entrou após o intervalo. A Austrália já não conseguia ser ofensiva e marcava à distância, bem diferente do que fora nos primeiros 45 minutos. Dava adeus dessa forma à Copa das Confederações. O Chile, com sua geração de ouro, festejava com a torcida a vaga para a semifinal, contra Portugal, de Cristiano Ronaldo. Um confronto digno de Copa do Mundo.

FICHA TÉCNICA

CHILE 1 X 1 AUSTRÁLIA

CHILE - Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Paulo Díaz e Eugenio Mena; Francisco Silva, José Pedro Fuenzalida (Martin Rodríguez) e Charles Aránguiz (Pablo Hernández); Arturo Vidal; Alexis Sánchez e Eduardo Vargas (Marcelo Diaz). Técnico: Juan Antonio Pizzi.

AUSTRÁLIA - Mat Ryan; Mark Milligan, Trent Sainsbury (Bailey Wright) e Ryan McGowan; Jackson Irvine, Massimo Luongo, Robbie Kruse, Tim Cahill (Mathew Leckie), James Troisi e Aziz Behich; Tomi Juric (Jamie MacLaren). Técnico: Ange Postecoglou.

GOLS - James Troisi, aos 41 minutos do primeiro tempo; Martin Rodríguez, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arturo Vidal e Pablo Hernández (Chile); Massimo Luongo, James Troisi, Tim Cahill e Aziz Behich (Austrália).

ÁRBITRO - Gianluca Rocchi (Fifa/ Itália).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 33,639 pagantes.

LOCAL - Estádio Spartak, em Moscou (Rússia).