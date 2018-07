Chile dá o troco na Espanha no mesmo local do confronto de 50

A seleção chilena deu o troco na Espanha depois de 64 anos, no mesmo local, circunstância e enredo. Na Copa de 1950, espanhóis e chilenos também se enfrentaram no Maracanã. O desfecho foi exatamente contrário ao atual: a Espanha fez 2 a 0 no primeiro tempo e eliminou o Chile na competição no Brasil.

A partida disputada no dia 29 de junho de 1950, cinco dias depois da abertura da Copa, também era válida pela segunda rodada do Grupo 2. O primeiro gol saiu logo aos 18 minutos de jogo e foi marcado por Basora - o gol de Vargas na vitória desta quarta-feira foi marcado aos 19 minutos de jogo. Em 1950, o espanhol Zarra ampliou a 15 minutos do fim da etapa inicial - Aránguiz, nesta quarta, fez 2 a 0 para o Chile aos 42 minutos.

Na vitória chilena desta edição, mais de 74 mil pessoas lotaram as arquibancadas do Maracanã. Há 64 anos, o estádio estava praticamente vazio: 19.790 compareceram ao local, cuja capacidade era de 155 mil lugares.

Em 1950, a Espanha voltou a vencer no Maracanã após bater o Chile - fez 1 a 0 na Inglaterra e garantiu vaga no quadrangular final. Os chilenos, eliminados, conseguiram vencer Estados Unidos por 5 a 2 na Ilha do Retiro. Na Copa 2014, os chilenos disputarão a liderança do grupo com a Holanda. A partida será na Arena Corinthians, dia 23. Os espanhóis, por sua vez, foram eliminados depois de conquistar a Eurocopa em 2008 e 2012 e o Mundial da África do Sul.

REEDIÇÃO

Na história das Copas, mais duas partidas foram reeditadas no mesmo local do primeiro confronto. Itália e Noruega se enfrentaram em Marselha, no Estádio Vélodrome. Em 1938, os italianos fizeram 2 a 1 nas oitavas de final. Depois de 60 anos, em 1998, mais uma vitória italiana: 1 a 0, na mesma fase da competição.

México e Bélgica jogaram duas vezes no Estádio Azteca. E os donos da casa venceram duas vezes. Em 1970, fizeram 1 a 0 e, 16 anos depois, bateram os belgas por 2 a 1. Ao término da Copa 2014, o número de partidas disputadas na competição chegará a 836. O reencontro de duas seleções no mesmo local poderá acontecer em duas oportunidades, na final do Mundial, no Maracanã, com Brasil x Uruguai ou Inglaterra x Chile.

Confira os jogos reeditados no mesmo estádio:

1970

México 1 x 0 Bélgica (Azteca)

1986

México 2 x 1 Bélgica (Azteca)

1938

Itália 2 x 1 Noruega (Velódromo)

1998

Itália 1 x 0 Noruega (Velódromo)

1950

Espanha 2 x 0 Chile (Maracanã)

2014

Espanha 0 x 2 Chile (Maracanã)