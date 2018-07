Chile define Toca da Raposa II como base na Copa do Mundo

BELO HORIZONTE - Belo Horizonte servirá como base para duas seleções na Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada no Brasil. Depois de a Argentina confirmar que ficará na Cidade do Galo, na capital mineira, a delegação chilena anunciou nesta quarta-feira a Toca da Raposa II como local para os treinamentos de sua equipe ao longo do Mundial.

O Cruzeiro, dono do CT, confirmou a escolha. A seleção chilena já utilizou as instalações da Toca da Raposa II em 2013, em abril, quando foi a Belo Horizonte disputar um amistoso com o Brasil, no Mineirão, que terminou empatado em 2 a 2. A opção do Chile foi bastante comemorada pelo governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia.

"A escolha demonstra, mais uma vez, o preparo e as boas condições da infraestrutura oferecida em nossa capital para hospedar as grandes seleções que virão ao Brasil. Não somente os centros de treinamento e campos oficiais estão mais do que qualificados para receber os principais times do mundo, mas também a infraestrutura viária e turística, o aparato de segurança pública e a localização estratégica fazem de nosso estado um dos destinos mais atrativos para as equipes e visitantes durante o Mundial", disse.

O secretário de estado extraordinário da Copa do Mundo, Tiago Lacerda, anunciou que a capital mineira já prepara um reforço de capacitação em língua espanhola para trabalhadores da cidade, já que receberá duas seleções da América do Sul. Ele também comentou a importância da escolha de argentinos e chilenos para Belo Horizonte.

"É uma grande vitória para Minas Gerais ter duas seleções sul-americanas, Argentina e Chile, numa Copa a ser realizada na América do Sul. Essas escolhas vão trazer muitos benefícios turísticos, econômicos e de promoção internacional do estado. Tudo isso mostra que nossa preparação para receber as seleções teve êxito em termos de logística, estrutura e de segurança. Temos ainda que agradecer aos clubes que também vão se beneficiar com a chegada dessas seleções", destacou.

A seleção chilena está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Holanda e Austrália. Na primeira fase, a equipe de Jorge Sampaoli enfrentará os australianos, dia 13 de junho, em Manaus, os espanhóis, dia 18, no Rio, e os holandeses, dia 23 em São Paulo. Caso passem de fase, podem ser adversários da seleção brasileira nas oitavas de final.