Chile denuncia sete uruguaios por 'agressões e insultos'

A Federação Chilena de Futebol (ANFP) deixou claro que não gostou nem um pouco da decisão da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) de denunciar o chileno Gonzalo Jara por agressão. Os chilenos resolveram devolver na mesma moeda. De uma só vez, denunciaram sete jogadores do Uruguai à Conmebol.

A denúncia por "agressões e insultos" atinge Edinson Cavani, Diego Godín, Fernando Muslera, José María Giménez, Fucile, Alvaro González e Christian Stuani. No entender dos chilenos, Els praticaram "evidentes agressões e insultos" contra os árbitros e os jogadores chilenos na partida de quarta-feira passada, pelas quartas de final da Copa América. Em comunicado, a ANFP alega que os uruguaios ainda provocaram a torcida presente.

Os chilenos reclamaram bastante da forma viril com que o Uruguai jogou. Ao fim do jogo, os uruguaios deram início a uma confusão no gramado, causando a expulsão de Fucile. Reclamavam principalmente do árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci.

Já o Uruguai não aceitou a expulsão de Cavani. O atacante levou o primeiro cartão amarelo por reclamação e o segundo por supostamente revidar uma agressão do chileno Jara, que bulinou seu ânus. O jogador do time da casa, porém, não foi sequer advertido. A própria Conmebol, depois, abriu expediente disciplinar contra Jara.