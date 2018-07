Chile descarta lesão de Isla e ala pega Holanda na 2ª

"O exame, supervisionado pelo chefe do corpo médico da seleção chilena, Giovanni Carcuro, não apontou sinais de lesão. Portanto, o jogador continuará a participar dos treinamentos normalmente", disse um trecho do comunicado.

Isla sentiu um incômodo na coxa esquerda em lance durante o jogo contra a Espanha, na última quarta, no estádio do Maracanã, no Rio. Na ocasião, os chilenos venceram por 2 a 0 e desclassificaram os atuais campeões do mundo.

A partida entre Chile e Holanda está marcada para as 13 horas desta segunda, no estádio Itaquerão, em São Paulo. Ambas as equipes estão invictas, com seis pontos cada, mas os holandeses têm vantagem de um gol no saldo e lideram a chave.