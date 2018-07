Chile desiste da Europa e vai se preparar em casa para Copa América

De acordo com o técnico Jorge Sampaoli, a ideia inicial era reunir o grupo na Europa porque os principais jogadores da seleção chilena atuam em clubes do Velho Continente. Mas atletas destaques como Vidal (Juventus) e Alexis Sánchez (Arsenal) não vão conseguir se apresentar para a primeira fase de treinos.

Assim, o grupo se reúne dia 24 de maio, no centro de treinamento do O?Higgins, ficando em Rancagua até 1.º de junho. De lá, segue para o CT da federação chilena, em Santiago. O time faz um amistoso dia 4 de junho, também na capital, contra adversário a definir. A estreia do Chile é no dia 11, diante do Equador.