Chile deve escolher Toca da Raposa como base na Copa do Mundo 2014

BELO HORIZONTE - Belo Horizonte deverá servir de base para duas seleções na Copa do Mundo do ano que vem. Depois de a Argentina confirmar que ficará na Cidade do Galo, na capital mineira, a delegação chilena visitou nesta terça-feira a Toca da Raposa II e deve escolher o local para os treinamentos ao longo do Mundial. A informação foi dada pelo secretário extraordinário para a Copa do Mundo em Minas Gerais, Tiago Lacerda, através de sua conta no Twitter. Segundo ele, os chilenos estão muito próximos de anunciar o CT do Cruzeiro como base para o Mundial, o que deve acontecer nos próximos dias.

Como duas seleções da América do Sul ficarão na cidade, Belo Horizonte já prepara um reforço de capacitação em língua espanhola para trabalhadores da cidade. "Com a confirmação da Argentina em Belo Horizonte, e a provável escolha do Chile pela capital, tentaremos reforçar o estudo da língua espanhola neste período até a Copa do Mundo. Queremos que os latinos se sintam à vontade por aqui", disse Tiago Lacerda.

A seleção chilena está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Holanda e Austrália. Na primeira fase, a equipe de Jorge Sampaoli enfrentará os australianos, dia 13 de junho, em Manaus, os espanhóis, dia 18, no Rio, e os holandeses, dia 23 em São Paulo. Caso passem de fase, podem ser adversários da seleção brasileira nas oitavas de final.