Chile deve manter posse de bola e evitar que Peru 'solte' atacantes, diz técnico

Chile e Peru se enfrentam na segunda-feira, às 20h30 do horário local no estádio Nacional de Santiago, em uma partida na qual o time da casa não vai contar com Gonzalo Jara, suspenso por três jogos após seu polêmico ato contra Edinson Cavani durante a partida contra o Uruguai pelas quartas de final.

“Temos que valorizar a posse de bola e nossa presença no campo adversário. Se tivermos a mesma posse da bola de partidas anteriores, vamos evitar correr riscos contra o Peru”, disse Sampaoli em uma coletiva de imprensa.

“Se não tivermos a clareza de pensamento e não lidarmos com a ansiedade, o Peru tem jogadores no ataque que são perigosíssimos, como (Claudio) Pizarro, (Paolo) Guerrero, (Cristian) Cueva e (Jefferson) Farfán, e vão nos pressionar, como fizeram com os outros contra os quais jogaram na Copa América”, acrescentou Sampaoli.

O treinador argentino destacou que sua equipe deve se prevenir bastante para que o Peru não explore seus rápidos contra-ataques.

“Se o Peru nos ceder o protagonismo e nós perdermos a bola, o Peru vai aproveitar seus quatro atacantes, que são muito perigosos”, disse.

(Por Javier Leira)