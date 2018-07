Chile e Alemanha caem no mesmo grupo na Copa das Confederações

Com apenas três times mostrando fôlego para brigar pelo título da edição 2017 da Copa das Confederações, dois deles teriam que cair no mesmo grupo. E o azar foi de Chile e Alemanha, que ficaram no Grupo B, com Portugal no A. O sorteio da competição foi realizado neste sábado, em Kazan, na Rússia, pela primeira vez sem a participação do Brasil.

Desde que o torneio foi criado, em 1997, sempre o Brasil esteve presente, tendo conquistado o título das últimas três edições, em 2005, 2009 e 2013, depois de ter sido campeão também na estreia. A equipe ainda foi vice-campeã em 1999, perdendo para o México. A França ganhou em 2001 e 2003.

Dentre os campeões, inclusive, apenas o México conseguiu classificação, tendo vencido a Copa Ouro do ano passado. Os mexicanos estão no Grupo A, junto com Portugal (campeã da Eurocopa de 2015), da Nova Zelândia (da Copa das Nações do Oceania de 2016) e da Rússia, dona da casa. Ou seja: não deu certo a torcida do técnico Juan Carlos Osorio, que queria enfrentar o Chile para vingar o sonoro 7 a 0 sofrido na Copa América Centenário.

O Chile, vencedor da Copa América 2015 e da Copa América Centenário, de 2016, está na Rússia por causa do título conquistado no ano passado. No Grupo B, vai jogar contra a Austrália (campeã da Copa da Ásia de 2014) e da Alemanha, atual campeã mundial. A quarta vaga será do país que ganhar a Copa das Nações Africanas, em janeiro, no Gabão.