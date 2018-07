Chile é o primeiro adversário do Brasil nas Eliminatórias da Copa

A seleção brasileira vai enfrentar o Chile na estreia das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O jogo será em território chileno. Em seguida, a equipe fará sua primeira partida em casa, contra a Venezuela O sorteio dos jogos foi definido ontem pela Fifa, em São Petersburgo, e foi desfavorável à equipe de Dunga, de que cara vai ter de enfrentar o atual campeão da Copa América.

A disputa começa em outubro - será estendida até outubro de 2017 - e nessas duas primeiras partidas a seleção não poderá contar com Neymar, que cumprirá as duas últimas partidas da suspensão que lhe foi imposta por sua expulsão contra a Colômbia na Copa América do Chile, a não ser que a CBF consiga reverter a pena na Câmara de Apelações da Fifa.

Certeza, nesse momento, apenas uma: Neymar terá condições de jogo para o clássico de novembro contra a Argentina, pela terceira rodada, no país vizinho. A primeira rodada também terá Argentina x Equador, Colômbia x Peru, Venezuela x Paraguai e Bolívia x Uruguai.

A exemplo das quatro últimas eliminatórias, a disputa será em jogos de ida e volta. Portanto, serão 18 rodadas. O emparelhamento das partidas já estava definido, e ontem foram sorteados apenas o número correspondente a cada seleção.

A Fifa tomou o cuidado de evitar que uma seleção enfrentasse seguidamente Brasil e Argentina, nas rodadas duplas, e por isso, as definiu como número 5 e 4 do pote antecipadamente.

O continente terá quatro vagas diretas à Copa da Rússia. O quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas vai lutar por uma vaga no Mundial contra o representante da Oceania. Os confrontos serão realizados em novembro de 2017.

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não foi à Rússia acompanhar o sorteio. Ele mandou o presidente das Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, como representante. O cartola acompanhou o sorteio ao lado do técnico Dunga.

O ex-atacante Ronaldo e o uruguaio Diego Forlan foram os responsáveis pelo sorteio da zona sul-americana. Ronaldo disse que a possível ausência de Neymar nas duas primeiras rodadas vai ser bastante sentida pela seleção brasileira.

Como a disputa pelas vagas da Ásia já começou, não houve sorteio. Mas a Fifa, logo após definir os emparelhamentos da zona africana, explicou como está a disputa e relembrou como serão determinadas as classificadas para o Mundial da Rússia.

Veja como ficou a ordem dos confrontos:

1ª RODADA

Colômbia x Peru

Chile x Brasil

Argentina x Equador

Venezuela x Paraguai

Bolívia x Uruguai

2ª RODADA

Paraguai x Argentina

Brasil x Venezuela

Equador x Bolívia

Peru x Chile

Uruguai x Colômbia

3ª RODADA

Chile x Colômbia

Argentina x Brasil

Equador x Uruguai

Bolívia x Venezuela

Peru x Paraguai

4ª RODADA

Colômbia x Argentina

Paraguai x Bolívia

Brasil x Peru

Venezuela x Equador

Uruguai x Chile

5ª RODADA

Chile x Argentina

Brasil x Uruguai

Equador x Paraguai

Bolívia x Colômbia

Peru x Venezuela

6ª RODADA

Colômbia x Equador

Paraguai x Brasil

Argentina x Bolívia

Venezuela x Chile

Uruguai x Peru

7ª RODADA

Colômbia x Venezuela

Paraguai x Chile

Argentina x Uruguai

Equador x Brasil

Bolívia x Peru

8ª RODADA

Chile x Bolívia

Brasil x Colômbia

Venezuela x Argentina

Peru x Equador

Uruguai x Paraguai

9ª RODADA

Paraguai x Colômbia

Brasil x Bolívia

Equador x Chile

Peru x Argentina

Uruguai x Time 7

10ª RODADA

Colômbia x Uruguai

Chile x Peru

Argentina x Paraguai

Venezuela x Brasil

Bolívia x Equador

11ª RODADA

Colômbia x Chile

Paraguai x Peru

Brasil x Argentina

Venezuela x Bolívia

Uruguai x Equador

12ª RODADA

Chile x Uruguai

Argentina x Colômbia

Equador x Venezuela

Bolívia x Paraguai

Peru x Brasil

13ª RODADA

Colômbia x Bolívia

Paraguai x Equador

Argentina x Chile

Venezuela x Peru

Uruguai x Brasil

14ª RODADA

Chile x Venezuela

Brasil x Paraguai

Equador x Colômbia

Bolívia x Argentina

Peru x Uruguai

15ª RODADA

Chile x Paraguai

Brasil x Equador

Venezuela x Colômbia

Peru x Bolívia

Uruguai x Argentina

16ª RODADA

Colômbia x Brasil

Paraguai x Uruguai

Argentina x Venezuela

Equador x Peru

Bolívia x Chile

17ª RODADA

Colômbia x Paraguai

Chile x Equador

Argentina x Peru

Venezuela x Uruguai

Bolívia x Brasil

18ª RODADA

Paraguai x Venezuela

Brasil x Chile

Equador x Argentina

Peru x Colômbia

Uruguai x Bolívia