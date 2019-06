Chile e Uruguai decidem o primeiro lugar do Grupo C no Maracanã

Chile e Uruguai fazem nesta segunda-feira um dos principais jogos da primeira fase da Copa América. O confronto das 20h no estádio do Maracanã colocará em lados opostos os campeões das três últimas edições do torneio e decidirá quem ficará com a liderança do Grupo C. As duas equipes deverão ter desfalques.

Com duas vitórias, o Chile precisa somente de um empate para fechar a primeira fase na ponta, o que em tese lhe daria duas vantagens: fugir da Colômbia nas quartas de final, equipe que venceu as três partidas no Grupo B, e ganhar um dia a mais de descanso até o próximo jogo.

O técnico Reinaldo Rueda reconhece a importância de um bom resultado neste jogo, mas preferiu ser diplomático. “Precisamos estar preparados para qualquer rival, não podemos pensar em passar em primeiro, segundo ou terceiro”, disse, apesar de admitir que jogar no próximo sábado em vez de na sexta-feira seria o ideal. “O tempo de recuperação é uma questão sensível, às vezes a favor, às vezes contra.”

A equipe chilena tem duas dúvidas para o confronto com os uruguaios, e elas envolvem dois dos principais jogadores do time: o atacante Alexis Sanchez e o volante Arturo Vidal, que se recuperam de problemas musculares. “Eles estão no departamento médico e vamos esperar hoje (ontem) à noite pra ver a reação. Alexis é o mais delicado e precisamos esperar a análise médica”, comentou Rueda.

No Uruguai, Óscar Tabárez não poderá contar com o lateral esquerdo Laxalt, com lesão muscular na coxa direita – mesmo problema que já havia tirado de combate o volante Vecino. O treinador, contudo, procurou não demonstrar muita preocupação com isso. “Quem vai jogar, as posições, está claro. Existem alguns detalhes, mas vamos ver os vídeos do Chile, a sua formação (para definir os nomes). O Chile já está classificado, não sei se vai poupar jogadores”, desconversou Tabárez.

O técnico não quis comentar sobre possíveis adversários nas quartas de final, mas disse que a meta do Uruguai é vencer a partida contra o Chile. “Não vamos especular, não entendemos a especulação. Já fui criticado por isso, talvez não seja um bom estrategista, mas pra nós cada jogo é importante. Ter um bom resultado (contra o Chile) talvez nos fortaleça para o que acontecerá depois. Tudo o que fazemos está baseado na ideia de vencer o próximo jogo”, comentou.

CHILE X URUGUAI

CHILE - Arias; Isla, Maripán, Medel e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Hernández (Vidal); Fuenzalida, Vargas e Fernandes (Alexis Sanchez). Técnico: Reinaldo Rueda

URUGUAI - ​Muslera; Cáceres, Giménez, Godín e González; Bentancur, Torreira, Arrascaeta (Nández) e Lodeiro; Suárez e Cavani. Técnico: Óscar Tabarez

ÁRBITRO: Raphael Claus (BRA/FIFA)

HORÁRIO: 20 horas

LOCAL: Maracanã, no Rio (RJ).