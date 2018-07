Chile goleia a Bolívia e fecha grupo da Copa América na liderança

Na primeira goleada da atual edição da Copa América, o Chile deu um show para sua torcida nesta sexta-feira. No lotado estádio Nacional, em Santiago, a seleção chilena fez a festa para seu povo ao golear a Bolívia por 5 a 0 e encerrando a fase de grupos na liderança da Chave A com 7 pontos. Já os bolivianos não têm muito do que reclamar, já que também avançaram em segundo, com 4 pontos.

Nas quartas de final, o Chile enfrentará o melhor dos dois terceiros colocados que avançarem. O jogo será na próxima quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no mesmo estádio Nacional, em Santiago. Já a Bolívia jogará no dia seguinte, no mesmo horário, contra o segundo colocado do Grupo C, que é composto por Brasil, Peru, Venezuela e Colômbia (todos com três pontos em duas rodadas).

Em campo, o Chile não teve o menor trabalho para golear. Talvez pelo fato de as duas seleções terem entrado em campo já classificadas às quartas de final graças à vitória do Equador sobre o México um pouco antes, a Bolívia não se preocupou tanto com o setor defensivo e pagou caro por isso.

Logo aos dois minutos, a seleção da casa abriu o placar com o volante Aránguiz, do Internacional, que recebeu um passe de Vargas e chutou forte e cruzado no canto direito do goleiro Quiñonez. Na sequência, o Chile continuou mandando no jogo e foi premiado com o gol de Alexis Sánchez, aos 36, de cabeça após cruzamento de Valdivia.

Na segunda etapa, o panorama não mudou. A Bolívia não oferecia qualquer perigo ao gol de Claudio Bravo e sofria com o rápido toque de bola dos chilenos. O resultado disso foi um show dos donos da casa, mesmo sem os astros Vidal e Sánchez, que já haviam saído para se pouparem para as quartas de final.

O terceiro gol, aos 20 minutos, foi uma bela jogada ofensiva com toques rápidos e muito objetividade. Na área, Angelo Henríquez cruzou rasteiro para a pequena área e Aránguiz teve tempo de dominar e tocar na saída de Quiñonez. Aos 34, o volante Medel marcou um belo gol por cobertura após lançamento de Valdivia. E, aos 40, o zagueiro Raldés teve azar e marcou contra para fechar a goleada chilena por 5 a 0.

FICHA TÉCNICA

CHILE 5 x 0 BOLÍVIA

CHILE - Claudio Bravo; Isla, Medel, Jara (Pizarro) e Beausejour; Marcelo Díaz, Aránguiz, Vidal (Matías Fernández) e Valdivia; Vargas e Alexis Sánchez (Angelo Henríquez). Técnico: Jorge Sampaoli.

BOLÍVIA - Quiñonez; Edemir Rodríguez (Danny Bejarano), Raldés, Cristian Coimbra e Leonel Morales; Veizaga (Damir Miranda), Chumacero, Smedberg e Pablo Escobar (Damián Lizio); Pedriel e Marcelo Moreno. Técnico: Mauricio Soria.

GOLS - Aránguiz, aos 2, e Alexis Sánchez, aos 36 minutos do primeiro tempo; Aránguiz, aos 20, e Medel, aos 34, e Raldés (contra), aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Chumacero, Cristian Coimbra e Leonel Morales (Bolívia).

ÁRBITRO - Andrés Cunha (Fifa/Uruguai).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nacional, em Santiago (Chile).