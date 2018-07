Chile goleia Venezuela em amistoso por 5 a 0 com gol de Valdivia

Uma das sensações da última Copa do Mundo, o Chile voltou a mostrar força nesta sexta-feira, ao golear a Venezuela por 5 a 0, em amistoso disputado na cidade chilena de Talcahuano. Escalado como titular pelo técnico Jorge Sampaoli, o meia Valdivia marcou um dos gols da partida - ele ficou em campo até os 32 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Pablo Hernandez.

O Chile fará amistoso contra o Uruguai na terça-feira, mas o Palmeiras tem a expectativa de que Valdivia seja liberado por Sampaoli antes desse jogo, para poder reforçar o time neste momento decisivo do Brasileirão. Depois da Copa do Mundo, o camisa 10 palmeirense tinha anunciado a sua aposentadoria da seleção, mas ele voltou atrás e fez seu retorno justamente diante da Venezuela.

Além do gol de Valdivia, outro astro da seleção chilena, o atacante Alexis Sánchez, atualmente no Arsenal, marcou para a equipe ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Vargas, Rodrigo Millar e Pablo Hernandez definiram a goleada sobre os venezuelanos.

CORINTHIANS

Em outro amistoso entre seleções sul-americanas disputado na noite desta sexta-feira, o destaque foram dois atacantes corintianos. Guerrero marcou para o Peru, mas não evitou a derrota para o Paraguai, que fez 2 a 1 contando com um gol de Romero - Derlis Gonzalez, cobrando pênalti já nos acréscimos, definiu o placar em Luque, cidade que fica nos arredores da capital paraguaia Assunção.