Chile joga melhor, mas só empata com o Uruguai, na Copa América

MENDOZA - O Chile apresentou nesta sexta-feira o melhor futebol da Copa América até aqui. Não foi eficiente, porém, e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Uruguai, nesta noite, em Mendoza, pela segunda rodada do Grupo C. Os dois gols do jogo saíram no segundo tempo. Alvaro Pereira abriu o placar, num dos poucos ataques uruguaios. Sánchez, desejado pelo Barcelona, empatou depois.

Com o apoio da torcida - graças à proximidade de Mendoza com o Chile -, a seleção chilena envolveu o Uruguai e pouco deixou o adversário jogar. Forlán, melhor jogador da última Copa, quase não apareceu e foi espelho da apatia uruguaia.

O grupo segue liderado pelo Chile, que foi a quatro pontos, contra dois do Uruguai. O Peru, dono de um, e o México, que estreou com derrota, jogam logo mais na rodada dupla em Mendoza.

Jogo. Mesmo com o favoritismo teórico, o Uruguai não abdicou da sua estratégia defensiva. Começou o jogo esperando o erro chileno para sair no contra-ataque. Assim, chegou a ver os rivais terem o dobro da posse de bola no primeiro tempo.

Procurando mais o gol, o Chile criava chances em maior número e com mais qualidade. Só a primeira foi do Uruguai. Cavani tocou para Suárez, na direita da área e o atacante bateu de bico, por cima do gol. A bola ainda beliscou o travessão antes de sair.

Depois, praticamente só deu Chile. Aos 22, Vidal recebeu de Suazo e mandou por cima. Onze minutos mais tarde, foi Sanchéz quem arriscou, também acima do travessão. Num lance de sorte - ou azar, dependendo do ponto de vista -, Coates tentou afastar o perigo e acertou Isla. A bola voltou no travessão de Muslera. Quase no fim, Beausejour entrou na área pela esquerda, bateu de canhota e mandou rente à trave oposta do gol uruguaio.

Para tentar equilibrar as ações no meio-campo, Tabárez trocou Cavani por González. De cara já era possível observar que o panorama continuaria o mesmo. Logo no primeiro minuto, Suazo cruzou da direita e Jiménez tentou de letra. Muslera pegou no meio do gol.

O Uruguai, porém, achou um gol aos 8 minutos. Suárez tocou para Alvaro Pereira, que bateu da entrada da área e abriu o placar. Borghi respondeu com Valdivia no lugar de Jara e o Chile continuou jogando bem. Aos 19, Beausejour recebeu bom passe do palmeirense e rolou para Sánchez, que dominou na área e bateu rasteiro, sem chances para Muslera.

Não satisfeito com o empate, o Chile foi para cima. Jimenez, de cabeça, e Isla, com um chute de fora da área, exigiram defesas difíceis de Muslera, que garantiu o empate.

URUGUAI - 1 - Muslera; Maxi Pereira (Lodeiro), Lugano, Coates e Cáceres; Arévalo (Eguren), Pérez, Alvaro Pereira e Cavani (Gonzalez); Forlán e Suárez. Técnico: Oscar Tabárez.

CHILE - 1 - Bravo; Contreras, Ponce e Jara (Valdivia); Isla, Medel, Vidal, Jimenez e Beausejour (Carmona); Sanchéz e Suazo (Paredes). Técnico: Claudio Borghi.

Gols - Alvaro Pereira, aos 8, e Sánchez, aos 19 minutos do segundo tempo; Árbitro - Carlos Amarilla (Paraguai); Cartões amarelos - Coates, González, Cáceres, Suárez, Alvaro Pereira, Vidal, Sánchez, Jara e Contreras; Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (Argentina).