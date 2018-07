Chile manterá seu estilo ofensivo diante de qualquer adversário, diz Medel

SÃO PAULO - A seleção do Chile manterá seus estilo ofensivo diante de todos os seus rivais na Copa do Mundo no Brasil, mesmo que na fase de grupos tenha pela frente dois dos favoritos ao título, disse nesta segunda-feira o volante Gary Medel. O Chile, que se destaca pela velocidade de seus atacantes e jogo dinâmico do meio-campo, vai disputar o Grupo B contra os atuais campeões da Espanha, a finalista de 2010 Holanda e a Austrália.

“Assim como temos jogado todas as partidas, vamos fazer igual, ao ataque e ao ataque, esse é o nosso estilo e assim seremos dentro de campo”, disse Medel em um entrevista coletiva no centro de treinamento chileno. “Temos que manter a posse de bola, esse é o protagonismo que buscamos em campo”, acrescentou o jogador que atua pelo Cardiff City.

A seleção chilena vem da derrota por 1 x 0 em um amistoso contra a também favorita Alemanha, jogado em março, em uma partida na qual teve boas chances e manteve a posse de bola, mesmo fora de casa. O Chile estreia no Mundial contra a Austrália no dia 13 de junho em Cuiabá. Cinco dias depois, enfrenta a Espanha no Rio de Janeiro e em 23 de junho pega a Holanda, em São Paulo.