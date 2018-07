Chile negocia para jogar amistoso contra o Brasil em março

Depois de jogar contra a França em Saint-Denis, nos arredores de Paris, a seleção brasileira de futebol pode fazer um amistoso contra o Chile, no fim de março, no Emirates Stadium, em Londres. Pelo menos foi isso que anunciou, nesta segunda-feira, a Federação Chilena de Futebol (ANFP, na sigla em espanhol).

"O presidente (Sergio) Jadue confirmou conversas com o Brasil para jogar na Europa em março. Seria no estádio do Arsenal, de Alexis Sánchez", publicou, nesta segunda-feira, a conta oficial da ANFP no Twitter.

Até agora, a Fifa só confirma um amistoso do Brasil em 2015: no dia 26, contra a França, no mesmo estádio da final da Copa do Mundo de 1998, quando os franceses, liderados por Zidane, venceram a seleção de Ronaldo e Bebeto. Entre junho e julho, o time de Dunga joga a Copa América.

O Chile, que vai sediar a competição sul-americana, aliás, anunciou também que fará sua preparação para a Copa América na Europa. O local, porém, ainda não foi definido pelos chilenos, que ainda não têm amistosos marcados para março.