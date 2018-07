Chile prevê dificuldade contra Peru e comemora ausência de Guerrero

Sampaoli disse também que, para sorte de seus comandados, seu rival não contará com o perigoso atacante Paolo Guerrero, do Corinthians, na partida que será disputada em Lima na sexta-feira.

O Chile receberá quatro dias depois o Uruguai, em Santiago, em busca de melhorar a sexta posição nas eliminatórias.

A seleção peruana, que está em penúltimo lugar, perdeu as últimas oito partidas contra o time chileno, desde 2005.

"Não acredito que vão ter um planejamento ultradefensivo. O Peru vai tentar controlar a bola, aproveitar a posse no centro de campo. Em casa dominaram todas as partidas e mereciam ganhá-las", disse Sampaoli em entrevista coletiva.

"Por sorte nossa, Paolo Guerrero não estará e vão sentir (falta) de um jogador de sua categoria", completou.

O argentino Sampaoli, que assumiu em dezembro após a demissão do seu compatriota Claudio Borghi por maus resultados, terá os desfalques do meia Jorge Valdivia e do atacante Sebastián Pinto, machucados.

(Reportagem de Claudio Cerda Santander)