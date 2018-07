Chile quer fazer história contra o Brasil, diz goleiro Bravo

O goleiro do Chile, Claudio Bravo, afirmou que sua seleção tem uma oportunidade única de fazer história contra o Brasil, sábado, no Mineirão. O confronto é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Nem precisa falar em motivação. Vamos enfrentar um rival histórico de Copas do Mundo, com títulos, e que joga com a torcida a seu favor. A verdade é que temos uma oportunidade única de fazer história", disse o goleiro.

Bravo é capitão da seleção chinela. Ele citou que sua equipe tem de se comportar exatamente como fez na vitória contra a Espanha (2 a 0) no Maracanã, partida considerada ideal. "Nosso coletivo funciona contra qualquer seleção", afirmou.

O goleiro negou que o fato de o Brasil ter eliminado o Chile em Copas, como em 1998 e 2010, não pesa no confronto do próximo sábado. "São seleções e momentos distintos. Isso não nos preocupa."

Claudio Bravo foi confirmado nesta quarta-feira como novo reforço do Barcelona. Ele estava no Real Sociedad. Segundo ele, a transferência não interfere em seu desempenho na Copa do Mundo. "É um passo importante na minha carreira, mas estou focado apenas na seleção chilena."