País de Gales passa Inglaterra no ranking da Fifa e Chile sobe

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a mais nova atualização de seu ranking, com algumas mudanças no Top 10. Os atuais campeões da Copa América, os chilenos, continuam em alta e subiram para a oitava posição. A Inglaterra, no entanto, vive situação inversa, caiu duas posições e agora é a décima colocada, atrás inclusive do País de Gales, o nono.

Esta é a primeira vez na história que o País de Gales apareceu à frente da Inglaterra no ranking, algo bastante significativo para um país que sempre viu o rival, também britânico, ser muito mais renomado em boa parte dos esportes. Os galeses estão com 1.146 pontos, contra 1.143 dos ingleses.

O Chile, por sua vez, continuou sua alçada rumo às primeiras posições. Se em junho a equipe era somente a 19.ª, o título da Copa América a embalou e, desde então, já foram 11 colocações conquistadas, deixando para trás países como Inglaterra, Itália, Espanha e França. Os chilenos, agora, têm 1.124 pontos.

Mas o time sul-americano e o País de Gales não são as únicas surpresas entre os dez melhores do mundo. A Colômbia segue entre os primeiros e ocupa atualmente a quarta colocação. Já a Romênia se beneficiou de um bom início de Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem e é a sétima.

A seleção brasileira estagnou na quinta posição, com 1.209. A liderança é da Argentina, que tem 1.442, seguida da Bélgica (1.269) e da atual campeã mundial Alemanha (1.248). Atrás do Brasil aparece Portugal, em sexto, com 1.186.

Confira o ranking atualizado da Fifa:

1) Argentina, 1.442 pontos

2) Bélgica, 1.269

3) Alemanha, 1.248

4) Colômbia, 1.224

5) Brasil, 1.209

6) Portugal, 1.186

7) Romênia, 1.176

8) Chile, 1.149

9) País de Gales, 1.146

10) Inglaterra, 1.143

11) Espanha, 1.122

12) Holanda, 1.054

13) Áustria, 1.038

14) Croácia, 1.037

15) Eslováquia, 1.013

16) Itália, 1.012

17) Suíça, 1.011

18) Uruguai, 1.002

19) Argélia, 955

20) República Tcheca, 940