Chile treina completo e deve repetir escalação na semifinal com o Peru

O Chile não terá problemas para encarar a seleção do Peru, nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, pelas semifinais da Copa América. Nesta terça, véspera do confronto, a equipe encerrou a preparação para o confronto com um treinamento no CT Luiz Carvalho, do Grêmio, em que o técnico Reinaldo Rueda contou com todo o elenco à disposição.

Havia alguma preocupação na seleção chilena envolvendo três jogadores: o goleiro Gabriel Arias, o atacante Eduardo Vargas e o defensor Mauricio Isla. Afinal, eles chegaram a ser poupados de atividades nos últimos dias por causa do desgaste físico. Mas como foram a campo, não serão problema para o confronto.

Assim, Rueda contou com todos os 23 jogadores à disposição para o duelo com o Peru. E, embora só os primeiros 15 minutos do trabalho tenham sido abertos, ele deverá repetir a formação utilizada nos dois primeiros compromissos da fase de grupos da Copa América e também no confronto com a Colômbia, pelas quartas de final.

A seleção chilena vai entrar em campo para enfrentar o Peru com a seguinte formação: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán e Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar e Charles Aránguiz; José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas e Alexis Sánchez.

Em busca do tricampeonato da Copa América, o Chile vai enfrentar o Peru a partir das 21h30, na Arena do Grêmio. A seleção que vencer avançará à final da Copa América, marcada para domingo, no Maracanã. Já o derrotado disputará a terceira posição no sábado, na Arena Corinthians.