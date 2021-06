Chile vai esconder símbolo da Nike em partida contra a Bolívia na Copa América; entenda

A seleção chilena terá mudanças no seu uniforme para a partida contra a Bolívia, nesta sexta-feira, pela Copa América. Mas não se trata da estreia de uma nova camisa. A equipe vai entrar em campo com o símbolo da Nike escondido de seu uniforme.

A decisão por não exibir o logotipo da marca se deve ao fato da Federação Chilena ter entrado em litígio com a gigante norte-americana de material esportivo.

Leia Também Argentina vacila e empata com o Chile na estreia de Messi na Copa América

A entidade alega o não pagamento de valores que chegam a US$ 4,2 milhões (cerca de R$ 21 milhões), referentes à temporada 2019-2020. As informações são do jornal chileno La Tercera.

Ainda de acordo com a publicação, a Nike entrou com uma ação para rescindir o contrato entre as partes, alegando o não cumprimento de itens previstos no acordo. O caso será levado para o Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Internacional.

O Chile enfrenta a Bolívia pela segunda rodada do Grupo A nesta sexta-feira, às 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá.