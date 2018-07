Chile vence amistoso de preparação para a Copa das Confederações

Com destaque para Arturo Vidal, a seleção do Chile venceu a equipe de Burkina Faso por 3 a 0, na madrugada deste sábado, em preparação para a Copa das Confederações. O amistoso foi disputado no Estádio Nacional, em Santiago.

Vidal foi o protagonista da partida, ao marcar dois dos três gols dos anfitriões. Ele abriu o placar aos 10 minutos de jogo e anotou o segundo gol aos 30 da etapa final. Ángelo Sagal marcou o terceiro do Chile aos 41 minutos do segundo tempo.

Diante da fragilidade do rival, a equipe chilena dominou a partida com facilidade. E o duelo praticamente foi encaminhado ainda no primeiro tempo, quando Zati levou o cartão vermelho direto e deixou o time africano com um a menos em campo aos 45 minutos, antes do intervalo.

O técnico Juan Antonio Pizzi aproveitou a vantagem numérica em campo e no placar para fazer testes na etapa final. Suazo, José Pedro Fuenzalida, César Piñares, Pablo Hernández, Yerko Leiva e Leonardo Valência ganharam oportunidades na equipe, já visando possíveis chances tanto nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo quanto na Copa das Confederações.

Atual campeão da Copa América, o time chileno vai representar o continente na competição que precede o Mundial do próximo ano. A Copa das Confederações será disputada entre 17 deste mês e 2 de julho, na Rússia.