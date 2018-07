Chile vence fácil e complica o Uruguai nas Eliminatórias da Copa

SANTIAGO DO CHILE - Com um gol do atacante gremista Vargas, o Chile bateu o Uruguai por 2 a 0, em Santiago, em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, e pôs fim a um longo período sem vitórias que havia começado no início de junho de 2012.

Com a vitória desta terça-feira, a seleção chilena chegou aos 15 pontos e à quarta posição, a última que garante vaga direta para o Mundial. Já o Uruguai, que não vence desde junho do ano passado, tem 13 e está na quinta colocação, que leva para a repescagem contra um representante da Ásia.

O Chile abriu o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo contando com a ajuda da defesa uruguaia. Aguirregaray dominou errado na entrada da área e entregou a bola para Paredes, que tocou para Beausejour cruzar. Na sequência, mais um erro defensivo: Alvaro Pereira cortou errado e Paredes voltou a aproveitar a falha para mandar para o fundo da rede.

No segundo tempo, o Uruguai voltou melhor e quase empatou com um belo chute de Alejandro Silva, que acabou parando no travessão. Os visitantes ainda chegaram a reclamar de um pênalti não marcado pelo árbitro pelo Nestor Pittana depois que Jara cortou a bola com a mão na área.

No entanto, apesar das queixas e da pressão, quem balançou a rede outra vez foi o Chile. Aos 32 da segunda etapa, Matias Fernandez deu bom passe para Isla, que driblou um zagueiro e chutou para a defesa de Muslera. Esperto na jogada, o gremista Vargas aproveitou o rebote e fechou o placar.

Correndo sério risco de não ir à Copa no Brasil, a Celeste Olímpica folga na próxima rodada enquanto o time do técnico Jorge Sampaoli encara o Paraguai, fora de casa, no dia 7 de junho.