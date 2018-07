Chile vence Israel antes de partir para Copa do Mundo

A seleção do Chile venceu por 3 a 0 a de Israel no último amistoso da equipe em solo chileno antes de partir rumo à África do Sul para disputar a Copa do Mundo. O time comandado pelo argentino Marcelo Bielsa completou a dupla jornada de preparação, após vencer, algumas horas antes, a Irlanda do Norte por 1 a 0.

Humberto Suazo, Alexis Sánchez e Rodrigo Tello marcaram os gols da vitória. Bielsa escalou um time totalmente diferente do que tinha jogado pouco antes contra a Irlanda do Norte, co vários supostos titulares na África do Sul, como o goleiro Claudio Bravo ou os cabeças de área Humberto Suazo e Alexis Sánchez.