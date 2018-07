Chile vence Israel em amistoso de preparação para Copa

Humberto Suazo, que voltou a jogar depois de se recuperar de uma lesão no ombro, abriu o marcador contra os israelenses ao completar boa trama entre Valdivia e Carlos Carmona aos 19 minutos do primeiro tempo.

O segundo gol chileno saiu aos 4 minutos da etapa final e foi marcado por Alexis Sánchez, com um chute forte de fora da área, depois de driblar três adversários. E Rodrigo Tello definiu o triunfo por 3 a 0 ao marcar o seu gol aos 45 minutos.

A partida deve ter a sido a despedida da seleção chilena antes de seguir para a disputa da Copa do Mundo na África do Sul, já que a equipe ainda não conseguiu encontrar um rival para disputar um amistoso no dia 4 de junho.

Mais cedo, a equipe reserva do Chile derrotou a Irlanda do Norte por 1 a 0, na cidade de Chillán. Na África do Sul, o time dirigido por Marcelo Bielsa ainda enfrentará a Nova Zelândia, em Nelspruit, no último jogo de preparação para a Copa. A seleção chilena está no Grupo H do Mundial e vai enfrentar Honduras, Suíça e Espanha.