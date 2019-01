Chile x Brasil: onde assistir a partida pelo Sul-Americano Sub-20

Chile e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Rancagua, pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Uma vitória garante o time brasileiro na próxima fase da competição.

Chile x Brasil terá transmissão do SporTV. O Brasil aparece em segundo no Grupo A, com quatro pontos, dois a menos que a líder Venezuela, que também joga nesta quarta-feira, contra a Bolívia, às 18h10 (horário de Brasília). Já o Chile aparece com um ponto e precisa de um resultado positivo para se manter na briga por uma vaga.

Na última rodada, o Brasil derrotou a Venezuela por 2 a 1, com dois gols do atacante Rodrygo. O Chile folgou e na segunda rodada, havia perdido para a Venezuela por 2 a 1.

Quais são os grupos do Sul-Americano Sub-20?

Grupo A: Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela

Grupo B: Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai

Jogos da quarta rodada do Sul-Americano Sub-20 (horário de Brasília)

QUARTA-FEIRA

18h10 Bolívia x Venezuela

20h30 Chile x Brasil

QUINTA-FEIRA

18h10 Peru x Equador

20h30 Uruguai x Argentina