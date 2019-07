Chile x Peru: transmissão e horário do jogo pela Copa América

Chile e Peru se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, para decidir uma vaga na decisão da Copa América, que será realizada no domingo, no Maracanã. O outro jogo da semifinal acontece na terça, entre Brasil x Argentina.

Onde assistir Chile x Peru?

LEIA TAMBÉM > Semifinais da Copa América terão prorrogação antes de pênaltis

Chile x Peru terá transmissão ao vivo do canal SporTV. O Estado também fará tempo real da partida que decidirá um dos finalistas da Copa América.

Chilenos e peruanos precisaram decidir a classificação para a semifinal nos pênaltis. O Chile eliminou a Colômbia e o Peru passou pelo Uruguai. Na semifinal e final, antes da disputa de penalidades, haverá 30 minutos de prorrogação.

Na fase de grupos, o Chile passou como segundo do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder Uruguai (7) e à frente de Japão (2) e Equador (1). Nas quartas, empatou sem gols com a Colômbia no tempo normal e nos pênaltis venceu por 5 a 4.

Já o Peru aparece como a grande surpresa da semifinal. A equipe comandada por Ricardo Gareca ficou em terceiro no Grupo A, atrás do Brasil (7) e Venezuela (5) e à frente de Bolívia (0). A equipe peruana foi goleada pelo Brasil por 5 a 0, mas conseguiu avançar de fase mesmo assim e nas quartas de final conseguiu segurar a pressão uruguaia e após empatar sem gols, venceu nos pênaltis por 5 a 4.

CAMPANHA DO CHILE NA COPA AMÉRICA

17/06 Japão 0 x 4 Chile

21/06 Equador 1 x 2 Chile

24/06 Chile 0 x 1 Uruguai

28/06 Colômbia 0 (4) x 0 (5) Chile

CAMPANHA DO PERU NA COPA AMÉRICA

15/06 Venezuela 0 x 0 Peru

18/06 Bolívia 1 x 3 Peru

22/06 Peru 0 x 5 Brasil

29/06 Uruguai 0 (4) x (5) 0 Peru