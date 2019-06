Chile x Uruguai: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Chile e Uruguai se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Grupo C da Copa América.

Transmissão de Chile x Uruguai

Chile x Uruguai terá transmissão ao vivo pelo SporTV. O canal vai transmitir online por seu site e aplicativo e o Estado fará tempo real da partida.

Com 100% de aproveitamento após dois jogos, o Chile entra em campo para enfrentar o Uruguai garantido nas quartas de final. A seleção chilena assegura o primeiro lugar da chave com um empate no Maracanã.

O Uruguai também se classifica em caso de empate diante dos chilenos. Em caso de derrota, os uruguaios terão de torcer para o Japão, com que empatou, não superar o Equador, no Mineirão, para avançar sem precisar fazer contas. O salgo de gols, neste caso, será determinante.