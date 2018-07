Chile x Venezuela terá forte segurança no domingo Entre 700 e 800 policiais serão destacados para fazer a segurança do jogo entre Chile e Venezuela, no próximo domingo, às 19h15 (de Brasília), em San Juan (ARG), pelas quartas de final da Copa América, informaram as autoridades locais. O duelo definirá o último classificado às semifinais da competição, que começam neste sábado com os confrontos Argentina x Uruguai e Colômbia x Peru. Quem vencer entre chilenos e venezuelanos irá encarar o ganhador de Brasil x Paraguai no jogo que valerá uma vaga na decisão.