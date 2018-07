Chileno é apresentado, revela contato com Aránguiz e treina pela 1ª vez no Inter

O chileno Felipe Gutiérrez foi o grande personagem desta segunda-feira no CT Parque Gigante. Mais novo reforço do Internacional para a temporada, o volante de 26 anos foi oficialmente apresentado e realizou seu primeiro treinamento ao lado dos novos colegas. Em sua primeiras palavras como atleta colorado, ele revelou ter entrado em contato com um velho conhecido da torcida para saber mais sobre o clube.

"Falei muito com o Aránguiz sobre o Inter. Ele disse que era muito boa opção, pela organização e pela torcida. Falou muito bem e fiquei muito motivado. Sou um jogador que gosta de fazer a equipe jogar. Gosto de dar intensidade. Quero que a equipe seja protagonista", declarou.

Gutiérrez assinou contrato por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra já estabelecida. Ele disputava o Campeonato Espanhol com a camisa do Betis, time pelo qual atuou em 16 partidas, sendo 10 como titular, e marcou um gol. Meia de origem, o jogador se colocou à disposição para atuar em todas as posições do meio de campo.

"No Betis, jogávamos no 5-3-2. Fazia as três posições do meio. Fomos rodando. Na posição que o treinador precisar, poderei dar o suporte. Depende dele. Farei a posição que ele quiser", afirmou.

Com passagem também pelo Twente, da Holanda, Gutiérrez atuou no Everton e na Universidad de Chile em seu país. Ele chegou ao Inter querendo mostrar serviço e foi logo a campo para participar de seu primeiro treinamento.

O técnico Antônio Carlos Zago começou a esboçar a escalação que vai encarar o Cruzeiro nesta quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Outro reforço colorado, Edenílson trabalhou entre os titulares e pode ser novidade na equipe.

A tendência é que o jogador forme o meio de campo com Rodrigo Dourado, D'Alessandro e Uendel, com Carlinhos voltando à lateral esquerda. Se isso acontecer, o Inter deverá entrar em campo com: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Cuesta e Carlinhos. Rodrigo Dourado, Uendel, Edenílson e D'Alessandro; Nico López e Brenner.