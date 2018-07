Chileno Enrique Osses apitará jogo Brasil x Uruguai

Esse será o segundo jogo apitado por Osses nesta edição da competição. Anteriormente, ele comandou a arbitragem do duelo entre Itália e México, no Maracanã, onde os italianos venceram por 2 a 1, no jogo de estreia na Copa das Confederações, no último dia 16.

Enrique Osses já apitou dois jogos envolvendo a seleção brasileira, ambos nos "superclássicos" contra a Argentina. E não deu sorte: em 2011, atuando em Córdoba, a partida acabou 0 a 0, enquanto que no ano passado ele comandou o duelo na Bombonera, que terminou com vitória da Argentina por 2 a 1. Na Libertadores deste ano, ele foi o árbitro de Boca 1 a 0 Corinthians, na Bombonera, pelas oitavas-de-final; e de Sporting Cristal 1 a 0 Palmeiras e Corinthians 3 a 0 Tijuana, pela fase de grupos.

Já o árbitro da semifinal entre Espanha e Itália, marcada esta quinta-feira, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, será o inglês Howard Webb, auxiliado pelos seus compatriotas Michael Mullarkey e Darren Cann. Anteriormente, Webb apitou a partida na qual o Brasil superou o México por 2 a 0, na última quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo A da competição.

A Fifa também informou nesta quarta que o quarto árbitro da partida entre brasileiros e uruguaios será Joel Aguilar, de El Salvador, enquanto o português Pedro Proença foi designado para a mesma função no confronto entre espanhóis e italianos.