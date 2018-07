Chileno Enrique Osses apitará jogo do Santos na Libertadores ASSUNÇÃO - A Conmebol divulgou neste sábado a arbitragem das partidas de volta das quartas de final da Taça Libertadores, incluindo a do jogo do Santos contra o Once Caldas, na Vila Belmiro. O jogo da próxima quarta-feira terá o chileno Enrique Osses, como árbitro, auxiliado por seus compatriotas Francisco Mondria e Juan Maturana.