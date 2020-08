Chileno Mauricio Isla chega ao Rio e é recebido pela torcida do Flamengo

Contratado para substituir Rafinha, o chileno Mauricio Isla, de 32 anos, desembarcou no Rio de Janeiro no começo da manhã deste sábado, acompanhado da esposa e da filha, e foi recebido por torcedores do Flamengo, que ignoraram a chuva e o frio para fazer festa para o novo reforço.

Isla desembarcou no Aeroporto do Galeão por voltas das 6 horas. O lateral chileno, que chega para o lugar de Rafinha, negociado com o Olympiacos, da Grécia, tirou fotos segurando uma camisa de uma torcida organizada e recebeu um boné e o cartaz com os dizeres: "Alô, Nação! Maurício Isla é do Mengão". Depois, o chileno vestiu a camisa 44 e posou para fotos ao lado do vice-presidente Marcos Braz.

"Muito feliz de chegar a um clube grande do Brasil, como o Flamengo, que no ano passado ganhou tudo. É uma motivação grande estar num clube que sempre briga por títulos, com grandes jogadores de tanta experiência e história", disse Isla em entrevista à FlaTV. Ele também falou sobre o que sabe do técnico Domènec Torrent.

"Conheço o treinador. Tem uma trajetória importante. Sei que trabalhou por muitos anos com um dos melhores o mundo, o Guardiola. Claramente, para ele, é muito difícil chegar ao Flamengo com a missão de substituir um treinador que venceu tanto no ano passado. Tem que dar tempo para se trabalhar o seu estilo de jogo", avaliou o novo contratado.

Antes de chegar ao Flamengo, Isla estava no Fenerbahçe, da Turquia. Como não tinha mais contrato, o lateral pode ser regularizado mesmo com a janela internacional de transferências fechada. Ele entrou em campo pela última vez no dia 14 de março.

Isla jogou por vários anos na Europa, especialmente na Itália, onde atuou na Juventus, Udinese e Cagliari. Também passou pelo Olympique de Marselha, da França, e tem uma trajetória longa e bem-sucedida na seleção chilena, com 117 jogos desde 2007. Séria sua primeira experiência profissionalmente no futebol sul-americano, já que só atuou na base do Universidad Católica, do Chile, antes de ir para a Europa.

Sem Isla, que ainda precisa se regularizado e readquirir o ritmo de jogo ideal, o Flamengo entra em campo neste domingo, às 11 horas, para enfrentar o Botafogo, no clássico da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputado no Maracanã.