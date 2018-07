Chileno vai apitar Atlético-MG e Newell's na Argentina

Osses apitou recentemente a partida entre Brasil e Uruguai, na semifinal da Copa das Confederações. No fim do ano passado, o chileno foi o juiz da polêmica decisão da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Tigre. O jogo foi marcado pela recusa dos argentinos em voltar para o segundo tempo da disputa.

O jogo de ida entre Atlético e Newell''s Old Boys está marcado para a próxima quarta-feira, dia 3, em Rosário, na Argentina. A volta acontecerá na quarta seguinte, dia 10, com a arbitragem de Roberto Silvera.

A outra semifinal terá o brasileiro Héber Roberto Lopes na ida de Olímpia x Independiente Santa Fé, em Assunção, no dia 2. A volta, no dia 9, terá arbitragem do uruguaio Martín Vazquez, em Bogotá.