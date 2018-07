Chileno Vargas é dúvida para Copa América por lesão no joelho

"Vargas perderá o restante da temporada 2014/15... Os exames revelaram que Vargas sofreu uma lesão de ligamentos laterais do joelho esquerdo, que o deixaria fora dos gramados por entre 10 e 12 semanas", disse o clube em seu site.

No entanto, o representante do jogador, Cristián Ogalde, assegurou que a contusão de Vargas levará seis semanas de recuperação.

"A informação que tenho foi me passada diretamente pelo médico, com quem estou falando todos os dias, e também com Eduardo", afirmou Ogalde a uma rádio local.

O atacante de 25 anos, que pertence ao Napoli, havia marcado um gol no sábado na vitória de sua equipe sobre o West Bromwich Albion por 4 x 1, antes de deixar o campo por causa do problema no joelho.

Vargas é uma peça-chave da seleção chilena, que em junho jogará a Copa América em casa. Na primeira fase, a equipe integrará o Grupo A junto com México, Equador e Bolívia.

(Por Javier Leira)