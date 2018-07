Chilenos que invadiram o Maracanã deixam o Brasil após notificação

A Polícia Federal informou que "mais de 50" dos 86 chilenos que foram notificados a deixar o País, por terem invadido o Maracanã na quarta-feira passada, já foram embora. Eles tinham até a 0 hora deste domingo para isso. Quem ficar será deportado.

Oitenta e oito torcedores do Chile sem ingresso entraram no Maracanã, mas dois deles, que já moram no Brasil, não precisarão voltar para casa. A PF deverá divulgar ainda hoje a situação dos 36 chilenos que já deveriam estar fora do País. Eles não poderão pisar em solo brasileiro durante a Copa.

A invasão foi uma hora antes do jogo Espanha x Chile. O grupo furou o bloqueio da polícia, forçou a entrada, pulou a grade, invadiu o centro de mídia, quebrou vidros das portas e armários usados para guardar equipamentos de jornalistas e derrubou divisórias. Eles tentaram pular o muro para chegar às arquibancadas e ver a partida, mas foram parados neste momento.