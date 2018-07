Chilenos saúdam Vidal como novo rei da Espanha

"Puro Chile", dizia a manchete do jornal Las Últimas Noticias após a vitória de 2 x 0 sobre a Espanha, sua primeira sobre a antiga potência colonial em 64 anos de tentativas.

Estas duas palavras, também presentes no início do hino chileno, foram entoadas com fervor pelos 30 mil torcedores chilenos no Maracanã antes da partida de quarta-feira.

"O jogo de nossas vidas", trouxe um título dentro das 34 páginas dedicadas à cobertura da disputa.

"Chile, maior que o Maracanã", proclamou o diário El Mercurio sobre uma foto dos jogadores do técnico Jorge Sampaoli comemorando no estádio do Rio de Janeiro.

Foram abundantes os tuítes de chilenos com piadas e memes às custas dos espanhóis. Um mostrava uma foto de Vidal, com seu cabelo moicano e suas tatuagens, vestido como rei da Espanha, incluindo uniforme e faixa.

Vidal é conhecido no Chile como Rei Artur e a vitória de seu time aconteceu no dia em que o verdadeiro monarca espanhol, o rei Juan Carlos, abdicou.

"O novo rei da Espanha", dizia uma legenda sob a foto de Vidal.