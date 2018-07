Chilenos se consideram favoritos no duelo contra o Brasil

Confiança é o que não falta para o primeiro adversário do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A seleção do Chile ainda respira e capitaliza o inédito título da Copa América, conquistado no início de julho. Nas ruas, os torcedores apostam alto na possibilidade de vitória nesta quinta-feira e a imprensa também veste a camisa do otimismo.

O fato de cinco chilenos terem entrado na relação dos concorrentes à Bola de Ouro - Claudio Bravo, Medel, Alexis Sanchez, Vidal e Vargas, segundo jornais europeus - é citado como prova de força do futebol do país. "Só a Argentina teve mais indicados (6), sinal de que o Chile está muito bem. A seleção não ganhou a Copa América apenas porque jogou em casa e sim porque teve o melhor futebol", analisou Jorge Villalba, estudante de engenharia. Os chilenos, de acordo com ele, consideram que a seleção brasileira não "inspira confiança".

O jornalista Augusto Catoia, do jornal La Tercera, considera o otimismo natural. "O Chile vem bem e desperta uma confiança especial por ser o campeão da Copa América". Nos treinos da semana - a imprensa só terá 15 minutos em cada dia para registrar as atividades - as atenções deverão ser maior para um jogador: Alexis Sanchez. Depois dos gols que fez pelo Arsenal contra o Manchester United, ele foi descrito no Chile como "herói" e "gênio".