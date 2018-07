China avança e Eliminatórias Asiáticas definem 12 classificados para a fase final

A seleção chinesa se garantiu na terceira fase nesta terça, ao vencer o Catar por 2 a 0 em casa, diante de 50 mil torcedores em Xian. Bowen Huang e Lei Wu, ambos no segundo tempo, marcaram os gols que levaram o país para a fase final das Eliminatórias pela primeira vez desde 2002, quando disputou seu único Mundial até hoje, na Coreia do Sul e no Japão.

A China se garantiu na fase final das Eliminatórias como uma das quatro melhores segundas colocadas da segunda fase. O país terminou com 17 pontos, atrás somente do Catar, com 21, no Grupo C. Os catarianos, aliás, avançaram como líderes da chave.

Quem também avançou à fase final foi a Arábia Saudita. Em busca de sua primeira classificação para a Copa desde 2006, o país garantiu a primeira colocação do Grupo A, com 20 pontos, com o empate por 1 a 1 diante dos Emirados Árabes Unidos. O resultado também foi suficiente para o time dos Emirados Árabes, que terminou com 17 pontos, na vice-liderança, e avançou como um dos melhores segundos colocados.

As outras duas seleções que passaram entre as quatro melhores segundas colocadas são a Síria, vice-líder do Grupo B, que teve a Austrália na ponta, e o Iraque, segundo colocado do Grupo F. O país avançou graças à vitória por 1 a 0 sobre o Vietnã nesta terça. Na liderança da chave, a Tailândia fez 14 pontos e também se classificou.

Ainda nesta terça-feira, o Irã se classificou à fase final ao derrotar Omã por 2 a 0 e confirmar a liderança do Grupo D, com 20 pontos. O Usbequistão seguiu o mesmo exemplo e avançou ao derrotar o Bahrein por 1 a 0 e chegar aos 21 pontos, na ponta do Grupo H.

Assim, os 12 classificados à fase final das Eliminatórias Asiáticas são: Japão, Austrália, Coreia do Sul, Irã, Usbequistão, Arábia Saudita, Tailândia, Catar, China, Emirados Árabes Unidos, Síria e Iraque. Estas seleções serão divididas em dois grupos de seis e as duas melhores de cada chave avançam automaticamente à Copa do Mundo da Rússia.