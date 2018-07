China condena 39 pessoas por manipulação no futebol

Os condenados incluem o ex-chefe da comissão de árbitros, Zhang Jianqiang, que recebeu uma sentença de 12 anos por aceitar subornos num total de 2,73 milhões de yuans e ex-presidentes ou treinadores de cinco clubes do Campeonato Chinês.

Os dirigentes de times receberam sentenças de até oito anos por suborno, apostas e outros crimes que tem relação com a manipulação de resultados. O clube Qingdao Hailifeng foi multado em 2 milhões de yuans por corrupção, enquanto o Chengdu Blades foi multado em 600 mil yuans por conta da mesma acusação.

Na quinta-feira, o mesmo tribunal condenou o árbitro Lu Jun, que apitou dois jogos da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão, a cinco anos de prisão por ter recebido US$ 130 mil para manipular o resultado de sete partidas. Três árbitros e outros cinco dirigentes foram multados ou condenados a até sete anos por manipulação de resultados.

A China tenta reprimir a manipulação de resultados desde 2009 e considera que esta forma de corrupção mina a competitividade do futebol local. No entanto, os problemas começaram, pelo menos, em 2001, quando as acusações, incluindo suborno de árbitros, surgiram pela primeira vez. A seleção nacional não tem mais chances de se classificar para a Copa do Mundo de 2014 e disputou o Mundial apenas uma vez, em 2002, quando perdeu os três jogos da fase de grupos e não conseguiu fazer gols.