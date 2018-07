China será destino final de Adrián Ramos após empréstimo do Dortmund ao Granada

O centroavante colombiano Adrián Ramos já treina no Granada, da Espanha, desde a última terça-feira, mas detalhes da negociação por empréstimo feita pelo Borussia Dortmund, dono de seus direitos econômicos, mostra que o destino final do jogador não será na Europa. Nesta quinta, o clube alemão divulgou que Ramos ficará no atual vice-lanterna do Campeonato Espanhol só até junho deste ano, se transferindo na sequência para o futebol chinês.

O acordo do Borussia Dortmund com o Chongqing Lifan será fechado apenas no final da atual temporada europeia e especula-se que a transação será de aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões). A ida por empréstimo de Adrián Ramos ao Granada é facilitada pelo fato de o clube espanhol e o chinês terem o mesmo proprietário.

"Adrián Ramos teve uma oferta muito lucrativa da China no ano passado. Quando ele veio nos comunicar durante este inverno para expressar a sua vontade de deixar o clube (Borussia Dortmund), nós decidimos realizar o seu desejo. É uma proposta muito boa para um jogador de 31 anos", afirmou Michael Zorc, diretor esportivo do time da Alemanha.

O colombiano deixou o América, de Cali, em 2009 para jogar pelo Hertha Berlin. Titular da equipe da capital alemã por cinco temporadas, ele nunca conseguiu repetir o sucesso em Dortmund. Na temporada passada, ainda marcou nove gols no Campeonato Alemão, utilizado regularmente no segundo tempo.

Na atual temporada, porém, jogou apenas sete vezes no Campeonato Alemão e em uma única oportunidade na Liga dos Campeões da Europa. Ele tinha uma concorrência pesada de nomes como Götze, Aubameyang, Marco Reus e Schürrle. Centroavante, disputava posição diretamente com o gabonês, que tem média de mais de um gol por jogo na temporada.