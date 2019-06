China supera África do Sul e ganha primeira no Mundial Feminino

A China derrotou a África do Sul por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial Feminino. O único gol do jogo foi marcado por Li Ying, aos 40 minutos do primeiro tempo, de canela esquerda, após cruzamento da direita.

Com este resultado, as chinesas somam os mesmos três pontos das espanholas, que ficam em vantagem por ter melhor saldo (1 contra 0). A liderança da chave é da Alemanha, que venceu os dois jogos até agora e acumulam seis pontos. Do outro lado da tabela de classificação, as sul-africanas ainda não pontuaram.

A última rodada do grupo vai ser disputada na próxima segunda-feira. No mesmo horário, às 13 horas (de Brasília), jogam China x Espanha e África do Sul x Alemanha. Os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos garantem vaga nas oitavas de final. Os quatro melhores terceiros colocados também seguem para a próxima fase.

A disputa do Mundial Feminino prossegue nesta sexta-feira com mais três jogos. Dois pelo Grupo D: Japão x Escócia e Inglaterra x Argentina. As inglesas lideram com três pontos, argentinas e japonesas somam um cada, enquanto que as escocesas não pontuaram.

Pelo Grupo C, o jogo é entre Jamaica e Itália. Nesta chave, italianas, brasileiras e australianas têm três pontos cada. As jamaicanas perderam na estreia para o Brasil.