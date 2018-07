China vence a terceira partida e avança com 100% na Copa da Ásia

Ao mesmo tempo em vê seus principais times buscarem reforços de peso no Brasil, a China desenvolve o seu futebol. Prova disso é a campanha até aqui na Copa da Ásia. Neste domingo, 18, em Camberra, na Austrália, os chineses ganharam de 2 a 1 da Coreia do Norte, chegaram ao terceiro triunfo seguido e avançaram com 100% de aproveitamento à segunda fase.

Sun Ke, atacante que joga pelo Jiangsu Sainty, fez os dois gols da China na partida, ainda no primeiro tempo. No clássico comunista, quem marcou para a Coreia do Norte também foi um chinês, Gao Lin, contra. A vitória levou a China aos nove pontos, para pegar a Austrália, dona da casa, segunda colocada do Grupo A, nas quartas de final.

A segunda vaga do Grupo B ficou com o Usbequistão, que venceu o confronto direto contra a Arábia Saudita, por 3 a 1, em Melbourne, e chegou aos seis pontos, contra três dos árabes. Nas quartas de final, a adversária do Usbequistão será a Coreia do Sul. A partida, assim como da China, será na quinta-feira.