China vence usbeques de virada e se classifica na Copa da Ásia

A seleção da China está classificada para as quartas de final da Copa da Ásia, que está sendo realizada na Austrália. Nesta quarta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B, os chineses avançaram ao derrotarem o Usbequistão por 2 a 1, de virada, em Brisbane.

Apesar do triunfo, foram os usbeques que acabaram indo ao intervalo vencendo, graças ao gol marcado por Odil Ahmedov aos 22 minutos do primeiro tempo. A China empatou o duelo com Xi Wu aos dez minutos da etapa final. Depois, Ke Sun definiu o triunfo e a classificação chinesa ao marcar o segundo gol da equipe aos 23 minutos.

Também nesta quarta-feira, a Arábia Saudita provocou a eliminação da Coreia do Norte ao goleá-la por 4 a 1, em Melbourne, no outro jogo da chave. Os norte-coreanos abriram o placar da partida aos 12 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Yong-Gi Ryang.

Porém, a Arábia Saudita empatou o duelo ainda antes do intervalo graças ao gol de Naif Hazazi, aos 37 minutos. Na etapa final, Mohammad Al-Sahlawi marcou duas vezes, aos sete e aos nove minutos, fazendo 3 a 1 para os sauditas. E a goleada acabou sendo selada aos 31, quando Nawaf Al Abed anotou o quarto gol da sua equipe.

Com esses resultados, a China chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo B e classificada às quartas de final da Copa da Ásia. Arábia Saudita, com três pontos e saldo de dois gols, e o Usbequistão, com três pontos e sem saldo, disputarão uma vaga em confronto direto no próximo domingo, em Melbourne. A Coreia do Norte ainda não pontuou, já está eliminada e encerrará a sua participação na Copa da Ásia contra a seleção chinesa, em Camberra, também no domingo.

O torneio continental prossegue nesta quinta-feira na Austrália com a disputa da segunda rodada do Grupo C. O Bahrein vai enfrentar os Emirados Árabes Unidos em Camberra e o Catar duelará com o Irã em Sydney.