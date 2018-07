Chinês chega e é confirmado como reforço corintiano

SÃO PAULO - O Corinthians oficializou nesta terça-feira a contratação do chinês Chen Zhi Zhao, de 23 anos, que já chegou a São Paulo e conheceu as instalações do clube. Ele assinou contrato até dezembro de 2013 e foi inscrito para a disputa do Campeonato Paulista. O jogador será apresentado nesta quinta-feira, no Parque São Jorge.

Zhi Zhao já tinha seu nome ligado à equipe paulista há algum tempo, mas somente nesta terça-feira o acerto foi confirmado. Ele deverá usar a camisa de número 200 no Corinthians, em referência aos dois séculos do início da imigração chinesa ao Brasil.

Revelado pelo Nanchang Hengyuan, "Zizao", como foi apelidado no clube paulista, já teve contato com a língua portuguesa, quando atuou no Trofense, de Portugal. No entanto, o jogador estava afastado do futebol de campo e vinha jogando apenas em torneios de futsal.

A contratação de Zhi Zhao foi tratada como um reforço para o departamento de marketing do clube, que espera, assim, entrar no poderoso e emergente mercado chinês. Com o novo meia, a equipe espera chamar mais a atenção do país asiático.

