'Chineses' estão em alta com o técnico Dunga na seleção brasileira

Quando se transferiram para o futebol chinês, no início do ano, Gil e Renato Augusto colocaram em dúvida suas presenças na seleção brasileira. O risco era de que, num centro menos avançado do futebol, com ritmo bastante diferente do existente nos países mais competitivos, não mantivessem rendimento físico e técnico suficientes para continuar no grupo de Dunga. Não só conseguiram como hoje são titulares absolutos.

Os dois ex-corintianos evitaram ter o mesmo destino de Diego Tardelli - no ano passado chegou à Copa América do Chile totamente fora de forma e mal tecnicamente, acabou barrado e depois não foi mais convocado – graças a carga extra de treinamento. Renato Augusto levou até um preparador particular para a China. Dunga avisou várias vezes que, uma vez no futebol do país asiático, eles seriam alvo de cobrança bem maior do que os outros jogadores e que possíveis erros seriam analisados de maneira diferente, mais dura. E os dois se prepararam para evitar atropelos.

Para Gil, o futebol chinês ainda é visto com algum preconceito. “Não é tão fraco como falam'', assegura o jogador do Shandong Lunen. Ele era reserva da seleção, mas, com a suspensão de David Luiz no jogo com o Uruguai pelas Eliminatórias, em março, entrou no time contra o Paraguai e não saiu mais.

Renato Augusto tem de se esforçar ainda mais para se manter entre os titulares de Dunga. O técnico exige dele trabalho incessante no meio de campo, ajudando o volante, auxiliando na construção de jogadas e, quando possível, indo à frente para concluir – como no 2 a 2 com o Uruguai, em que fez um gol. Ou seja, o desgaste é maior. O meia do Beijing Gouan foi titular nas quatro partidas da seleção este ano. E diz que a ida para a China contribuiu ainda mais para a boa forma. “Lá você tem responsabilidade maior, ser o cara do time. No Corinthians a gente dividia. Estou procurando aprender esse lado de ter essa responsabilidade ainda maior.''