Chiquinho admite pressão por uma vitória do Fluminense

Há três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Fluminense sabe que precisa voltar a ter resultados positivos a fim de se manter na luta por uma vaga no G4. O meia Chiquinho admite que o elenco do time tricolor carioca está pressionado por vitórias e acredita que o duelo contra o São Paulo, um confronto direto no alto da tabela de classificação, neste sábado, no Morumbi, é a oportunidade ideal para a equipe voltar ao rumo.

"A cobrança que sofremos é externa e interna. Nos cobramos e somos cobrados pelo treinador. Queremos o G4. Buscamos vencer, mas não estamos conseguindo nos últimos jogos", afirmou Chiquinho, confiante. "Estamos três pontos atrás do G4 e uma vitória pode nos colocar lá novamente".

Nesta quinta-feira, os titulares do Fluminense receberam folga depois do empate por 0 a 0 com o Grêmio, na última rodada. Com exceção de Marlon, Carlinhos e do goleiro Diego Cavalieri, que foram ao campo para aprimorar a parte física, os reservas participaram de um jogo-treino contra os juniores.